Chi è Michetti, spiegato da Michetti

"Voi non sapete nulla di me", dice il candidato sindaco di centrodestra. Che chiude l'ultimo giorno di campagna elettorale a Roma raccontandosi in conferenza stampa

"Non ho mai parlato di me perché ho avuto la fortuna di avere una coalizione unita che mi ha sempre difeso e perché vedevo che la stampa disegnava un altro soggetto", ha detto Enrico Michetti prendendo la parola alla conferenza stampa di centrodestra che ha concluso la campagna elettorale a Roma. "Quindi voi non sapete nulla di me".

"Chi è Michetti? Michetti è uno che ha gestito, come dice la sinistra, milioni di euro. Ma non milioni, miliardi di euro. Mille e duecento procedure complesse. Ha lavorato per centinaia e centinaia di sindaci, dalla mattina alla sera negli ultimi trent'anni. Nessuno ha potuto dire c'era una virgola fuori posto". Si è prestato a questo gioco