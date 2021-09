Finita Venezia si torna al Teatro dell'Opera di Roma

Dalla Laguna al Colosseo, in una girandola di stelle botoxate

Certo che la vita è proprio strana: bastano pochi giorni per passare da un party qui inimmaginabile – in una Venezia pulita, a Palazzo Grassi, chez François Pinault – e ritrovarsi a Roma da CC, che non è Coco Chanel, ma il Caos Capitale. Dall’enorme tavolo ovale illuminato con tantissime candele bianche, bevendo champagne con Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve e Farida Khelfa scherzando con Carla Bruni e Beatrice Dalle, ci si ritrova al Teatro dell’Opera di Roma alla prima di “Notre-Dame de Paris” con Mauro Masi e Ingrid Muccitelli, Dino Trappetti e Gianni Sperti, i soliti nobili e le solite facce che solo a Roma sono così botoxate. Che orrore e che noia! In comune, la griffe che salva e rassicura: per la cena, organizzata da Anthony Vaccarello e per i costumi, quelli originali realizzati da Yves Saint Laurent negli anni 60. Al Maxxi, poi, sfila Lavinia Biagiotti ispirandosi a Balla. In prima fila: Milly Carlucci, Serena Rossi, Federica Pellegrini e Marcell Jacobs che con quel fisico a tutto fa pensare tranne che ai vestiti. Meno male che arrivano Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio con una serata “Punk da balera” alla Casa del Cinema. La nave (è) sul monte e non vogliamo scendere.