Volano stracci tra Pd e M5s sull'affaire Sileri, guai per Gualtieri

Bandi sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione, inviti alla vaccinazione, informazioni sulle nuove convenzioni per i giovani. Sulle pagine social di Roberta Lombardi e Valentina Corrado, importanti esponenti grilline a Roma e nel Lazio, ma anche assessore (alla Transizione ecologica una e al Turismo l’altra) nella giunta giallorossa di Nicola Zingaretti, c’è ogni genere di contenuto di promozione istituzionale della Regione. Spulciando le loro bacheche da cima a fondo, invece, non si trova nemmeno un post, una foto, un’infografica che riguardi la campagna elettorale nella Capitale. Eppure il M5s un candidato lo ha, e per di più è il sindaco uscente. Ma Virginia Raggi non appare sui social delle due grilline, né il suo nome viene pronunciato nelle loro dichiarazioni. E così, mentre persino il ministro degli Esteri Luigi Di Maio se ne va a Ostia per aprire con la sindaca la campagna elettorale, le due sembra quasi che si siano dimenticate che a Roma, tra un meno di un mese, si vota. Tra i grillini romani in tanti lo considerano un tradimento, ma quasi nessuno è davvero stupito. “Dalla Lombardi non ci aspettavamo niente”, spiega un esponente molto vicino alla sindaca. D’altronde, le due assessore con il Pd – avversario con Roberto Gualtieri, nella lotta elettorale per il Campidoglio – ci governano. E sono ben felici di farlo, si direbbe, dal giubilo con cui condividono nuove app e iniziative.

