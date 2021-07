I ragionamenti leghisti sui numeri che metterebbero al sicuro il tribuno Michetti

Trenta per cento al primo turno: questa l'asticella che si deve saltare per dire "è fatta". Un numero più basso non metterebbe al sicuro da possibili sorprese

Non passa giorno che Enrico Michetti, candidato sindaco di centrodestra, non ricordi ai romani quanto meritino di recuperare la grandeur di imperatori e papi, e però intanto i numeri sono numeri, e sui numeri si ragiona nelle retrovie, specie in quelle leghiste (Michetti è infatti stato indicato da Fratelli d'Italia, dopo mesi di estenuanti quanto inconcludenti tavoli di coalizione). E se è vero che a inizio mese i sondaggi davano in testa colui che si presenta scherzando sulla propria non-fama (“Michetti chi?”, recitano i suoi manifesti), è vero anche che esiste – questo il pensiero che filtra dal quartiere generale salviniano – una soglia immaginaria di sicurezza sotto la quale non si può scendere se non si vuole rischiare. Trenta per cento al primo turno: questa l'asticella che si deve saltare per poter dire “è fatta”. Al di sopra del trenta sarebbe vittoria, questa la convinzione leghista, mentre numeri con il due davanti non metterebbero al riparo da possibili sorprese successive.