Michetti chi? Il candidato sindaco di centrodestra si prende in giro da solo e intanto incontra le categorie

È comparso così, all’improvviso, piccolo colpo di teatro nel teatro, il volantino-manifesto in cui il candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti fa il verso al se stesso sconosciuto ai più, quello che dal giorno della discesa in campo viene descritto come una sorta di signor Nessuno. “Michetti chi?”, recita dunque il flyer su cui campeggia la sagoma mezza sorridente del Michetti medesimo. “Il professore di Diritto che assiste gli Enti locali con la sua Gazzetta Amministrativa. Sono Michetti, risolvo problemi”, si risponde il candidato. E insomma, colui che era partito come mattatore radiofonico noto soprattutto ai fan radiofonici, si è ora messo di buzzo buono per smitizzare la non estensiva fama presso gli elettori romani e contemporaneamente farsi conoscere, anche forse galvanizzato da sondaggi (vedi quello realizzato due giorni fa da Tecnè con l’agenzia Dire) che lo danno in vantaggio, anche se con ancora troppi indecisi per potersi fare un’idea realistica.

