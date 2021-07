A Villa Medici il trio delle meraviglie Parr-Cattelan-Ferrari

Da domani apre al pubblico quella che già si preannuncia come "la" mostra da vedere nella capitale, una quarantina di scatti posizionati solo in apparenza in maniera "confusa" nei giardini rinascimentali a pochi passi da Trinità dei Monti

Prima il titolo scelto: “VillaToilet MartinMedici PaperParr”. Poi i protagonisti: Martin Parr, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. E infine la location: Villa Medici. Da domani fino al 31ottobre prossimo, apre al pubblico quella che già si preannuncia come "la" mostra da vedere nella capitale, una quarantina di scatti posizionati solo in apparenza in maniera "confusa" nei maestosi giardini rinascimentali del complesso architettonico a pochi passi da Trinità dei Monti. Qui, nel punto più alto di Roma dove fu uccisa Messalina nel 48 d.C., dove nel 1633 soggiornò Galileo (ospite di Ferdinando II de’ Medici) e dove, quasi due secoli dopo, Napoleone Bonaparte vi trasferì l’Academie de France vanno in scena il trash e il kitsch che nell’insieme formano un non ordinario e uno stupore senza limiti.