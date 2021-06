A Roma si celebrano Dumas e Pasolini

Mostre e performance in memoria dei due scrittori. Che risate con Pozzetto al Maxxi

Ricorrenze: 150 anni da una morte, 100 da una nascita. A Roma si celebrano Alexandre Dumas e Pier Paolo Pasolini. All’Hotel de Russie si apre la mostra “Sui passi del Conte di Montecristo”, curata da Jocely Fiorina tra uno champagne nel bel giardino terrazzato del Valadier e una visita alla mitica stanza 206 dove soggiornò il conte. Al Mattatoio c’è invece Tilda Swinton che con Olivier Saillard immagina “Embodying Pasolini” in una performance che segue la mostra in divenire all’Ara Pacis. Eccola, la diva britannica in aeroporto mentre aspetta il marito Sandro Kopp: se non fosse per i sandali Hermès, potrebbe essere tranquillamente scambiata per una turista qualunque.

Pubblicità

Grande festa a Villa Medici per l’Adorazione dei Magi di Rembrandt e poi al Maxxi per i Nastri d’Argento presentati da Laura Delli Colli. Lorenzo Zurzolo, “personaggio dell’anno”, arriva in total black con la splendida Alice Pagani, Giuliano Sangiorgi con Ilaria Macchia, Miriam Leone poco prima di Laura Pausini - contenta di aver vinto “a casa sua” - e c’è persino Renato Pozzetto. Vince per il suo primo ruolo drammatico che abbandona subito durante uno black-out chiedendo se quella sia “la festa dei metronotte”.