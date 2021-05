Dopo cinque anni Raggi ha capito dove si trova

"Io sono d’accordo con quelle visioni che prevedono per Roma gli stessi poteri legislativi di una Regione", ha detto la sindaca in un’audizione in Parlamento

“Io sono d’accordo con quelle visioni che prevedono per Roma gli stessi poteri legislativi di una Regione”. In un esasperante e poco proficuo eterno ritorno la questione della governance di Roma è di nuovo nell’agenda della politica. In un anno in fondo speciale, quello dei 150 dall’istituzione della Capitale, ieri a dire la sua presso la commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati è andata la sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina ha dato ragione al dem Roberto Morassut che lo ripete da anni: Roma deve diventare una Regione. “Sul perimetro territoriale dovranno essere fatte delle riflessioni: se tenerlo circoscritto alla città o ampliarlo all’area metropolitana, ma di certo avere gli stessi poteri legislativi di una Regione permetterebbe di operare con maggiore praticità”.