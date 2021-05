Garibaldi ferito

Dopo quasi tre anni, la statua al Gianicolo dell’eroe del Risorgimento ancora non trova pace

Le transenne di metallo grigio e le obbrobriose reti di plastica arancioni sono diventate ormai parte integrante del monumento. Grande spunto di metafora per gli storici più fantasiosi. Fatto sta che, ormai da quasi tre anni, l’imponente e bronzeo Giuseppe Garibaldi a cavallo, che fiero guarda Roma dalla terrazza del Gianicolo, è circondato da recinzioni come un pollo in un allevamento intensivo.