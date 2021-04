Non fa ridere

Certo c’era la corruzione della (non più) Mafia Capitale, ma perché dimenticare, secoli prima, le vicende di Gaio Licino Verre, propretore della provincia di Sicilia finito a processo per concussione e accusato da un pm d’eccezione, Marco Tullio Cicerone? Il titolo eloquente dell’incontro è “La corruzione dall’Antica Roma a oggi”, quasi lo stesso del libro scritto dalla delegata alle periferie del Campidoglio Federica Angeli. Virginia Raggi, invitata dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, non poteva mancare una così ghiotta occasione. Il tema per la sindaca è cruciale. D’altronde sulla corruzione – divenuta in comune Mafia Capitale – ha costruito una vincente campagna elettorale e adesso, per la sua ricandidatura, conta di farsi appoggiare anche da una lista civica antimafia che sia però un po’ anche anticorruzione. Le due cose spesso si confondono. Nell’immaginario della Raggi quasi coincidono. E così parlando ieri all’ordine degli avvocati intignava: “Non voglio entrare nelle vicende processuali meglio note come ‘Mafia Capitale’, nessuno si offenda ma così sono state definite”. Affermazione almeno bislacca vista la sentenza della Cassazione che ha definitivamente sancito il carattere sì corruttivo, ma non mafioso del sistema messo in piedi da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi.

