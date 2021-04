Il collasso della Pa romana. Grazie Virginia

Ah, che bellezza il welfare State inglese che, come s’insegna ai corsi di scienze politiche, accompagna il cittadino “dalla culla alla tomba”. Una garanzia. Anche a Roma in un certo senso va così. Solo che al contrario. Non c’è passaggio dell’esistenza che non sia scandito da qualche disfunzione amministrativa. Fino, letteralmente, alla morte. Due giorni fa in diversi punti della città sono spuntati dei cartelloni formato gigante con la scritta: “Scusa mamma se non riesco ancora a farti tumulare”. Una denuncia che dà la dimensione dell’esasperazione. Da alcuni giorni sono più di 1.500 le salme che nelle camere mortuarie del cimitero Flaminio e al Verano attendono la cremazione. E così, per evitare il collasso, martedì Ama ha scritto alle agenzie di pompe funebri: “Nelle camere mortuarie dei cimiteri Flaminio e Verano si è raggiunto il numero massimo di salme ospitabili, per questo non sarà possibile conferire nuove salme al cimitero Flaminio con destinazione cremazione. Sarà comunque consentito presentare domanda di cremazione per destinazioni diverse”.

