Raggi senza numeri

Non c’è nulla che divide i grillini capitolini come la Ztl. Fanatici della mobilità contro i più sensibili alle richieste dei commercianti del centro. Questa volta la vicenda si è fatta complicata. Ieri mattina la bordata è arrivata via comunicato. Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito lo ha scritto: “Trovo grave che la giunta Raggi, e in particolare l’assessore Calabrese, non abbiano dato seguito alla volontà dell’Assemblea Capitolina che ha votato una mozione per lo stop alla Ztl almeno fino al 30 aprile. Scriverò al Prefetto invocandone l’applicazione e in mancanza di ottemperanza, presenterò mozione di sfiducia all’assessore Calabrese”. La storia mostra quanto sia fragile la maggioranza di Virginia Raggi. Tra De Vito, le quattro consigliere fuori uscite dal M5s e i quattro dissidenti per la sindaca trovare i numeri per l’approvazione di delibere e mozioni è difficile. E spesso si rischia anche di andare sotto. Come martedì.

