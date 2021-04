Lazio dolente. Si dimette Buschini, presidente (zingarettiano) del consiglio regionale

È passato soltanto un mese dal “passo di lato” con cui Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario del Pd, verso il luogo che doveva sembrargli un buen ritiro operoso: la regione Lazio da lui governata, e da alcuni considerata anticamera al possibile (seppure da lui finora negato) balzo da candidato sindaco di Roma. Aveva qualche motivo per considerarsi soddisfatto, il governatore, ché il Lazio veniva portato come esempio per la campagna vaccinale. Vai a pensare che lo stesso Lazio avrebbe riservato preoccupazioni per la cosiddetta “concorsopoli”, vicenda di assunzioni alla Regione legata al concorso di pertinenza del Comune di Allumiere (assunzioni di collaboratori e politici pd, avvenute nei giorni delle feste di fine anno). E ieri il presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini ha annunciato le dimissioni: “Ho sempre lavorato nel pieno rispetto della legge…Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da Presidente per garantire al mio successore di nominare in piena autonomia i membri della Commissione trasparenza che ho fortemente voluto e che, sono sicuro, farà luce sulla vicenda”.

