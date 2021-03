Santo Sinodo

Il Sinodo per l’Italia si farà, anche se le tempistiche non sono quelle che i suoi più accesi sostenitori auspicavano. A margine della cerimonia per l’anniversario dei Patti lateranensi, il cardinale Gualtiero Bassetti ha confermato quello che del resto era già chiaro, a maggior ragione dopo le parole pronunciate da Francesco a fine gennaio: “Il Papa ci chiede di guardare avanti e ci indica un Sinodo che ci porterà avanti fino all’Anno Santo del 2025”. Di più, non si sa.

