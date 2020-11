Più gialli che rossi. Roma tra Tom Cruise e l'alta cucina

Sul set di Mission Impossibile, l'attore sfreccia in 500 d’epoca attorno alla Barcaccia del Bernini. Il Tufello si tinge per Gigi Proietti

Una 500 d’epoca, gialla come il colore del Lazio sotto il Covid, sfreccia in una piazza di Spagna deserta e assolata alle luci del mattino. Gira più volte e velocemente attorno alla Barcaccia del Bernini per poi fermarsi e far scendere Tom Cruise e Hayley Atwell più stravolti che mai. I due attori bevono un po’ d’acqua, risalgono subito nell’abitacolo e via, di nuovo, di corsa, ai Fori Imperiali, altra location di “Mission Impossible 7”che li vede protagonisti. Con i suoi effetti speciali il cinema riesce a non fermare le imprese dell’agente Ethan Hunt neanche sotto pandemia.

