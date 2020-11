Roma e le strade che portano al Campidoglio. Parla Rutelli

Ci sono vari modi per volere bene a Roma e Francesco Rutelli – che sindaco di Roma è stato dal 1993 al 2001 – ribadisce il “no” per la strada che da più parti gli è stata chiesta di percorrere, quella di ricandidarsi alla guida della città. E però ci sono anche tanti modi di girarci intorno, a quell’idea, e di dare, dice Rutelli, “una mano, un aiuto pratico” a chi si candiderà. E proprio questo ci si domanda: chi altro (oltre a Carlo Calenda e ai nomi già noti) correrà, nel centrosinistra? La domanda ricorre da tempo, dopo il gran rifiuto del presidente del Parlamento europeo David Sassoli (“grazie a chi mi dà fiducia, ma l’ipotesi di una mia candidatura a sindaco di Roma non esiste”). E ora c’è chi, nel silenzio appena interrotto dalla candidatura dell’urbanista Paolo Berdini, ex assessore nella giunta Raggi, mette in dubbio persino la tenuta dello stesso Calenda (si sarà già stufato? è l’interrogativo). Rutelli però dal nome non vuole partire, anzi pensa sia proprio quello il problema: “Possibile che nessuno si sia ancora candidato presentandosi alla testa di una super-squadra?”.

