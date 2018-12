La storia surreale di Palozzi, tra Kafka e Fantozzi

E’ consigliere regionale ma anche no, ha diritto agli emolumenti ma non può votare, ha un ufficio ma non può entrare in Aula, è in carica ma se gli uscieri lo vedono avvicinarsi a uno scranno hanno l’ordine di placcarlo. Adriano Palozzi, eletto il 4 marzo 2018 con Forza Italia, inquisito, sospeso, e infine parzialmente riammesso nel parlamentino del Lazio, è il primo mezzo rappresentante del popolo della storia patria, la mezza misura della democrazia rappresentativa, una figura che potrebbe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.