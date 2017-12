Party in terrazza

Dall’attrice Eliana Miglio è tutto impeccabile per una cena prenatalizia in casa, ma Cristina Parodi, in rosso – dagli stivali lucidi alla pelliccia, dal rossetto alla borsa Gucci – è giù di tono, colpa degli ascolti di Domenica In? Nel fumoir ci sono Andrea Vianello, vice direttore di Rai Uno, e lo humor di Pigi Battista, che ci tira su di morale. Nel suo nuovo libro scrive di aver capito poche cose sulla figlia, ma confessa di saperne ancor meno sull’attrice Daniela Virgilio, “la Patrizia di Romanzo Criminale”, gli fa notare Laura Delli Colli. La presidente del Sngci la ritroviamo anche al party nella nuova Rinascente, un evento che dimostra che a Roma l’immaginazione può diventare realtà e che quest’ultima, spesso, può addirittura superarla. Nei sette piani dello store sembra di essere nel film Premio Oscar di Paolo Sorrentino, con donne in lungo più shock che chic – ma tanto ci sono gli uomini (in smoking) ad avere lo chèque – ragazze e ragazzi seminudi, mongolfiere, salumi, formaggi e champagne. C’è anche Sorrentino che parla con Lapo Elkann, brinda col presidente della Rinascente, Vittorio Radice, si bacia con Beppe Fiorello, abbraccia Salvo Nastasi, Vespa e Giletti. Ad un certo punto arriva anche Virginia Raggi e da quella terrazza con vista sono in pochi a credere che sia tutto vero. Al piano terra, il dj milanese Sergio Tavelli fa ballare fino a tardi il dj romano Daniele Greco (in canotta) e l’attrice Giulia Bevilacqua (in Armani). Poco distante, vendono anche una lampada a forma di banana, il must have creato da Stefano Seletti, inseparabile dal pr Paride Vitale, che arriva con le scarpe sbagliate perché ne ha messe due in valigia, ma sinistre. Se lo fa lui, è trendy, come il Silent Party milanese con Maurizio Cattelan, ma questa è un’altra storia.