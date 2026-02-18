Leggi il foglio

Chi vuole vietare il consumo di carne di cavallo va contro il cristianesimo

Camillo Langone

È Cristo ad avere abolito i tabù alimentari. Mentre chi porta avanti proposte di divieto di carne equina è un avversario della libertà e sabotatore dell'Italia e delle sue tradizioni

Oggi non mangio cavallo: Mercoledì delle Ceneri è l’unico mercoledì dell’anno in cui mi nego a priori l’adorata carne equina. Per mia libera scelta di cattolico che oggi si astiene dalle carni e stasera si farà imporre le ceneri dal sacerdote, a memento della caducità della vita terrena e dell’importanza del Vangelo per accedere alla vita eterna. Se l’avessero vinta le madame animaliste, le parlamentari firmatarie delle proposte di divieto di carne equina, l’astensione sarebbe imposta e non potrei mangiare cavallo nessun mercoledì dell’anno. Né alcun altro giorno dell’anno.

Le madame animaliste, Susanna Cherchi (Cinque Stelle), Luana Zanella (AVS) e ovviamente la recidiva Michela Brambilla, sono nemiche del cristianesimo: è Cristo ad avere abolito i tabù alimentari. Sono avversarie della libertà, fautrici di uno Stato potente e prepotente che arriva a decidere cosa devono mangiare i cittadini. Sono sabotatrici dell’Italia, delle sue mirabili, variegate tradizioni culinarie: la veronese pastissada de caval, il parmigiano cavallo pesto, la barese brasciola di cavallo... Se l’avessero vinta sarebbe un Mercoledì delle Ceneri perpetuo, con una cultura gastronomica incenerita.

