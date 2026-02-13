Quali immagini rimarranno degli intellettuali odierni? Nessuna

La fotografia è senz’anima e la fotografia digitale è senz’anima e senza durata. Si visiti Brera per constatare la superiorità della pittura

Imparare a Brera /2. Nell’ultima sala della gloriosa Pinacoteca c’è un quadro datato 1809 e firmato Giuseppe Bossi che si intitola “Autoritratto con Felice Bellotti, Gaetano Cattaneo e Carlo Porta”: quattro intellettuali romantici resi immortali dalla pittura a olio. E dei meno romantici intellettuali odierni, milanesi o romani o italiani che siano, quali immagini rimarranno? Nessuna che ne restituisca lo spirito. Perché la fotografia è senz’anima e la fotografia digitale è senz’anima e senza durata. Si confronti il viso di Carlo Porta dipinto da Bossi con quello di Eugenio Scalfari nelle foto della mostra per i cinquant’anni di Repubblica. Il poeta ci guarda, sembra vivo, potrebbe uscire dalla tela da un momento all’altro. Il giornalista, sebbene cronologicamente molto più vicino a noi, è spento e sbiadito, irrimediabilmente morto. Porta è lì in Pinacoteca, Scalfari è al cimitero. Si visiti Brera per constatare la superiorità della pittura sulla fotografia, e imparare a commissionare ritratti a olio.