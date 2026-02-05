Sull'esistenza di Dio e del cristianesimo. Chiacchiere con Stefano Bonaga

Il filosofo parla di Socrate e Spinoza ma anche di Trump e Netanyahu. Fino al Creatore, che secondo lui "non esiste ma insiste"

Visita al Maestro Bolognese ovvero a Stefano Bonaga. In via Zamboni mi racconta che Zuppi è una persona deliziosa, e l’aggettivo non mi stupisce: fra comunisti ci si intende. Poi mi parla di Socrate e Spinoza ma anche, purtroppo, di Trump e Netanyahu. Ci manca solo Vannacci... Infine il discorso torna a elevarsi: “Dio non esiste, ma insiste”. Nel senso che il Creatore produce effetti perfino nell’ipotesi (da me esclusa, da Bonaga ammessa) della sua inesistenza.

Siamo entrambi d’accordo che esiste il cristianesimo, con tutto ciò che ne consegue: l’attenzione per i deboli, i bambini, i vecchi, i poveri, i malati, le adultere... Saluto il filosofo, mi è venuta voglia di entrare in una chiesa per accendere una candela e però si è fatto tardi, sono tutte chiuse. Prego Dio di insistere di più, di farsele tenere aperte più a lungo le sue case.