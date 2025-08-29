Viva Werner Herzog!

Ha inaugurato il suo nuovo profilo Instagram col video di una grigliata, che è una dichiarazione di indipendenza. Ecco un artista libero, originale, anticonformista, che non invita alla delazione e non teme il dissenso

Dio avrebbe risparmiato Sodoma se ci avesse trovato dieci giusti, io potrei forse interessarmi ancora al cinema italiano se riuscissi a trovarci dieci persone decenti, ossia dieci fra registi e attori che non hanno firmato l’oscena petizione Venice for Palestine, quella contro la libertà dell’arte cinematografica. Dunque, Pupi Avati non ha firmato. Castellitto padre e figlio nemmeno. Scamarcio mi pare di no. Michele Placido e Luca Barbareschi non mi risultano. Siamo a sei. Sicuramente qualcuno mi sfugge, ma chi?

Temo inoltre che per tentare di arrivare a dieci dovrei cominciare a imbarcare mezze figure e invece vorrei un grande, un gigante, ma allora dovrei passare al cinema tedesco ossia a Werner Herzog. No, non so nulla dell’ultimo documentario, so soltanto che ha inaugurato il suo nuovo profilo Instagram col video di una grigliata: una dichiarazione di indipendenza. C’è lui che parla mentre la bistecca cuoce sulla brace... Ecco un cineasta che mi piace! Ecco una persona libera, un artista originale, un anticonformista che non firma inviti alla delazione, un coraggioso che non teme il dissenso, vegano o di altro tipo. La bistecca è l’uomo.

