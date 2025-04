Si ripeta spesso "Ogni cosa è come schiuma"

La mia frase preferita, tratta da una delle splendide prediche della Settimana Santa pronunciate da San Bernardino da Siena. Meglio degli psicofarmaci

“Ogni cosa è come schiuma”. Essendo in quaresima rileggo le bellissime prediche della Settimana Santa pronunciate da San Bernardino da Siena a Firenze, nel 1425, esattamente sei secoli fa. La mia predica preferita è dedicata al “disprezzo di questo mondo” e la mia frase preferita della mia predica preferita è appunto questa: “Ogni cosa è come schiuma”. Molto valida (oltre che di impressionante attualità, sembra scritta oggi) anche questa: “Non c’è nessuna cosa che sia stabile e ferma”. Sempre dalla stessa predica trovo utilissima la seguente esortazione: “Stima il mondo per quello che è: sciagurato e pieno di inganni!”. E una molto completa definizione: “Il mondo non è altro che ombra, o schiuma, o fumo, o vapore, e non lascia di sé nessuna traccia”. Ma privilegio la sintesi e “ogni cosa è come schiuma” mi sembra formulazione insuperabile. Vorrei inserirla fra i miei motti, non lontano da “Preferirei di no” (Melville) e “Caro m’è il sonno” (Michelangelo). Già ora la frase di San Bernardino mi dona una grande serenità: “Ogni cosa è come schiuma”. La si ripeta frequentemente e devotamente e si scopra che è meglio degli psicofarmaci.