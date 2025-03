Un'altra lista di cose che sono cambiate in meglio

Ho già espresso il mio disprezzo per chi rimpiange i bei tempi andati. Altri incoraggianti progressi dell'umanità

Sullo stesso argomento: Una lista di cose che sono cambiate in meglio

Miglioramenti (2a puntata). Contro il rimpiantismo depresso e deprimente ecco altri incoraggianti progressi degli ultimi anni/decenni. L’aria condizionata in tutte le macchine. Il servosterzo in tutte le macchine. Il Passante di Mestre, la Variante di Valico, la Bretella Fiano Romano-San Cesareo. Per chi vive nelle grandi città, l’alta velocità. Per me che vivo molto in Puglia, Bari Vecchia: una volta era un posto pericolosissimo, oggi è più sicura di Milano. Le valigie: prima dei trolley le valigie non avevano rotelle, come caspita si faceva? L’estinzione o quasi-estinzione di tristezze quali i tris di primi, i bagni alla turca, le docce con la tendina di plastica nelle vasche da bagno, le musicassette, i cd, i vhs, i dvd... La fine della dittatura delle firme, la moda che è provvidenzialmente passata di moda e così nessuno si vergogna di comprare da Ovs e io senza vergogna sono entrato da Uniqlo (prima o poi comprerò). La chirurgia meno invasiva, mi dicono. I robot da cucina, mi dicono. I copricapezzoli d’argento trilaminato e altri aiuti per puerpere, mi dicono. Io, essendo monoglotta, dico il traduttore automatico, e Michele da Latisana mi dice il decespugliatore: “Mi piace ricordare ai nostalgici della vita contadina che, appena è arrivato, il nonno ha buttato via la falce”. Nessuno meglio dei nonni conosce i miglioramenti.