Meloni regali a Trump un bel ritratto realizzato da un artista italiano

Preghiera a Giorgia Meloni. Al fine di rabbonire Donald Trump, inducendolo a più miti consigli in materia di dazi, gli regali un bel ritratto realizzato da un artista italiano. Il presidente degli Stati Uniti si è molto innervosito per il ritratto che gli hanno fatto in Colorado, bruttarello non so se per malizia sinistrorsa o per modestia artistica, e dunque gli regali un ritratto lusinghiero, lucidamente migliorativo (l’adulazione estetica piace a tutti e a lui di più). Un olio su tela che gli ricordi l’Italia non soltanto come patria del buono (cibo, vino) ma pure del bello, pertanto meritevole di un dazio di riguardo. Ce ne sono parecchi di eccellenti pittori viventi che potrebbero prestarsi: Roberto Ferri (che ha ritratto il Papa), Giovanni Gasparro (che ha ritratto il Re, il Re di Spagna), poi Fulvia Mendini, Enrico Robusti, Nicola Verlato, Daniele Vezzani... Prego affinché l’Italia inauguri una diplomazia del pennello: sarebbe simpatia e strategia, storia dell’arte e forse perfino storia.