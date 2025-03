Si legga l'altro manifesto di Ventotene, "Il cielo" di Renato Zero

Nel 1977 cantava "Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai". Oggi il numero dei gameti maschili è peggio che dimezzato e la diminuzione è in accelerazione. Prima di riarmare l'Europa, si dovrebbe rafforzare il suo sperma

Si legga l’altro manifesto di Ventotene. Non quello scritto dal grande fanatico comunista europeista Altiero Spinelli, bensì quello scritto, sul medesimo scoglio tirrenico, dal grande cantante esistenzialista romanista Renato Zero. E’ il testo della canzone “Il cielo”, un piccolo capolavoro che esorta a riavvicinarsi a Dio e, per nulla paradossalmente, alla realtà. “Quanta violenza sotto questo cielo”, e direi che ci siamo. “Gli spermatozoi, l’unica forza, tutto ciò che hai”, e anche questo verso è più attuale oggi di allora. Nel 1977, quando la canzone venne pubblicata, gli uomini europei un po’ di spermatozoi ce li avevano ancora e un po’ di bambini nascevano ancora. Nel frattempo, per cause che gli scienziati ipotizzano soltanto (stile di vita, inquinamento, cibi ultraprocessati), il numero dei gameti maschili si è peggio che dimezzato. E la diminuzione è in accelerazione... Insomma l’unica forza è sempre più debole. Riarmare l’Europa? Prima rafforzare il suo sperma: ce lo chiede Ventotene.