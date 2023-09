Chi me lo fa fare di scrivere un libro intitolato "Emilia"

Un’idea scaturita a Pordenone durante un gin tonic con Ermanno Cavazzoni: scrivere un flusso di coscienza e conoscenza da Porta Romana all’Arco di Augusto, ossia da Milano a Rimini. Ovviamente sotto la protezione di Luigi Ghirri

Che mi passi subito la voglia di scrivere “Emilia”. E’ un’idea di libro scaturita a Pordenone durante un gin tonic al termine di Pordenonelegge. C’erano Ermanno Cavazzoni, Stefania e Alice della Nave di Teseo più altri personaggi che non cito perché in disaccordo col mio considerare Ferdinando Camon il massimo scrittore veneto vivente e il massimo veneto vivente (dunque saranno stati dei comunisti). L’idea è scrivere un flusso di coscienza e conoscenza da Porta Romana all’Arco di Augusto ossia da Milano a Rimini. Ovviamente sotto la protezione di Luigi Ghirri. Potrebbe perfino diventare una serie dedicata alle strade consolari, con quei bei nomi femminili: “Aurelia”, “Flaminia”... Secondo Cavazzoni il libro dovrebbe invece intitolarsi “Deriva”. Come un lento scivolare nella geostoria. Ma io sono un uomo d’ordine, non voglio lasciarmi andare troppo. E comunque no, non devo scriverlo, che la voglia mi passi. Perché Pordenone legge ma il resto d’Italia no, se ne guarda bene, e allora chi me lo fa fare.