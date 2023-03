Prego, sì, ma conosco più cuochi che frati

Non conosco il mio parroco né la mia parrocchia, non so proprio quale sia. A messa non conosco chi legge dal pulpito, non conosco chi fa la questua, non conosco chi suona l’organo. C'è una sola persona che prego prima o poi di conoscere

Siccome prego, mi chiedono se conosco il tal vescovo. No, mai nemmeno sentito nominare. Siccome prego, mi chiedono se conosco qualcuno nella tal curia. No, non conosco nessuno in nessuna curia. Conosco più osti che preti, più cuochi che frati. Le suore so appena che esistono. Non conosco il mio parroco né la mia parrocchia, non so proprio quale sia. Non conosco nessuno che legga Avvenire. Non conosco nessuno che legga le encicliche, nessuno che legga i teologi. A messa non conosco chi legge dal pulpito, non conosco chi fa la questua, non conosco chi suona l’organo. Non ho mai conosciuto personalmente un Papa, non ho mai brigato per ottenere udienze. Siccome prego, prego sempre di riuscire, prima di morire, a conoscere un Santo.