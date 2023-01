Pena di morte per Messina Denaro

San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa, quaggiù hanno arrestato un grosso mafioso, colpevole di delitti innumerevoli e abominevoli, e tanti fenomeni segnalano le colpe dello Stato che avrebbe dovuto arrestarlo prima, e ci mancherebbe, e tanti ardimentosi segnalano le colpe dei compaesani che non avrebbero dovuto tacere, e come no, ma pochi ricordano le molto più gravi e molto più certe colpe di costui, di quest’uomo senza onore, di questo vigliacco che è arrivato a strangolare una donna incinta (Antonella Bonomo, 23 anni, di Castellammare del Golfo, Trapani). San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa, tu nella “Summa contra Gentiles” scrivesti che “certi uomini malvagi è giusto che siano eliminati con la morte dalla società umana” e allora esci dalla Chiesa dei Giacobini a Tolosa dove oggi riposi e dillo a tutti: Matteo Messina Denaro è giusto che venga messo a morte.