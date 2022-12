La Meloni Resista alle sirene del covidismo ultima ondata

“La natalità è una priorità assoluta”, ha detto bene in conferenza stampa. Si ricordi allora che le vessazioni sanitarie sterilizzano, danneggiando ulteriormente la già malmessa virilità, che alla natalità è indispensabile

“La natalità è una priorità assoluta”, ha detto bene Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno. Resista dunque alle sirene del covidismo ultima ondata. Perché le vessazioni sanitarie sterilizzano, danneggiando ulteriormente la già malmessa virilità, che alla natalità è indispensabile. Come ha scritto Fabrice Hadjadj, filosofo francese, la mascherina è “l’ornamento di un tempo segnato dall’obsolescenza del coraggio”. E senza coraggio i figli non li fai: ripieghi su un prudente onanismo, magari. Come ha scritto Harvey Mansfield, filosofo americano, “Hobbes trasforma la psicologia umana da estrema virilità a estrema femminilità”. Pertanto la mascherina leviatanica è devirilizzante, moralmente debilitante, quasi un preservativo. Impedirne il ritorno sia una priorità nazionale.