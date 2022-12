Il risotto alle fragole sarà modernariato, ma sempre meglio del kebab

Photo by sentidos humanos on Unsplash

“Mi chiedevo se il risotto alle fragole avesse la tua approvazione”. Con i giovani seguaci che mi ritrovo possono arrivarmi simili quesiti. Pazientemente spiego che io non lo mangio perché il modernariato mi rattrista, e perché lo immagino dolciastro, ma che ci sono problemi più gravi. Il seguace insiste, lo trova troppo anni Ottanta, ed è turbato perché, nella sua tavolata, è stato scelto da una bella ragazza. Ribatto che mi sarei più dispiaciuto se la bella ragazza avesse ordinato kebab. “Non ho niente contro la donna italiana che mangia kebab”, risponde lo sventurato. “Io invece sì. Mentre la donna che mangia risotto alle fragole mangia qualcosa che ha un nome italiano e una storia italiana, che rimanda all’epoca felice in cui l’Italia era abitata quasi solo da italiani: il tempo remoto ma nemmeno remotissimo, io lo ricordo abbastanza bene, in cui nelle nostre città i caroselli post-partita li facevano gli italiani e non i marocchini”. Chiaramente ho licenziato il seguace e mi sono innamorato della ragazza.