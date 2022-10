Fratelli d'Italia? Fratelli d'Albione!

Una critica alla patriota Giorgia da un altro patriota (guidava una poco patriottica Mini Cooper) ha fatto insorgere i militanti. Per difendere però una macchina prodotta a Oxford

I patrioti canori. Sono i militanti di Fratelli d’Italia che pur di difendere Giorgia Meloni dalla mia minicritica (da patriota a patriota) riguardante la sua Mini Cooper hanno reagito buttandola in retorica e canto, con un vibrante “stringiamci a coorte”, prima dicendo che non è vero che guida una Mini Cooper (ma è vero), poi che tanto la Fiat da me intesa come patriottica alternativa non è più italiana (ma la 500X è prodotta in Lucania), poi che tanto la Mini non è più inglese (ma la Cooper è prodotta a Oxford), poi che il patriottismo è ben altro (sarà cantare l’inno di Mameli con la mano sul cuore? Chissà), poi che gli Agnelli-Elkann hanno sempre sfruttato lo stato (anche fosse, i lavoratori di Mirafiori, Cassino, Pomigliano, Melfi devono pagare le colpe dei datori di lavoro?), infine che le macchine inglesi sono più belle di quelle italiane. E così, a forza di partigianeria, asineria, militante miopia, eccoli Fratelli d’Albione.