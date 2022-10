Leghisti tutti con la coca-cola, mai che promuovano i vini del nord

Tutti palati colonizzati quelli di questi politici lombardi che mai si vedono lanciare i vini di Valtellina, del Garda bresciano, del Mantovano, dell’Oltrepò pavese… E ora vogliono il ministero dell’Agricoltura?

Sono un antipatizzante di tutti i partiti e vorrei esserlo in maniera uniforme, generale, ma purtroppo ogni notizia che mi arriva da quella gente mi suscita antipatie particolari. Adesso mi hanno informato che Giorgetti beve coca-cola in pubblico. Non che mi stupisca: Bossi ha sempre pasteggiato a coca-cola, Salvini quando cadde il governo Draghi brindò a coca-cola… Lega Nord? Lega Usa! Tutti palati colonizzati questi politici lombardi che mai ho visto promuovere i vini di Valtellina, del Garda bresciano, del Mantovano, dell’Oltrepò pavese… E ora vogliono il ministero dell’Agricoltura? Dell’Industria, semmai… (Ti piacciono così tanto le bevande gassate zuccherate? Cerca di non dare il cattivo esempio e almeno bevile di nascosto. Non riesci a svezzarti? Ascolta il mio consiglio, passa alla Bonarda, dalle parti di Voghera ce n’è di buona e di frizzante così non devi nemmeno rinunciare alle bollicine).