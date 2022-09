Gesù viene dopo un'installazione artistica a San Giorgio Maggiore

Sul sito della basilica gli orari delle messe si trovano difficilmente, ma la pubblicità alla mostra di Ai Weiwei è in bella mostra. Questione di priorità

Benedettini, dove avete messo il Bene che vi fu affidato? Lo avete venduto? Gettato? Fatto a pezzi? Monaci benedettini della basilica veneziana e palladiana di San Giorgio Maggiore, dico a voi. Vedo che avete cambiato lavoro: un tempo ricopiavate i testi sacri, adesso fate i custodi museali. Adesso ricopiate il mondo, siccome custodite un tempio ridotto a mondanissimo museo e promuovete la mostra di Ai Weiwei: una “installazione scultorea”, insomma un lampadario, un enorme lampadario nero come l’inferno, che ingombra la navata e insieme ad altre opere dell’artista cinese dovrebbe trasmettere temi quali “la natura e il fascino del mondo contemporaneo”. Ma voi non dovete trasmettere il tema natura! Voi dovete trasmettere il tema Cristo! Meno che meno dovete servire il fascino del mondo contemporaneo! Il signore di questo mondo, proprio di questo affascinante mondo contemporaneo, è Satana! I virgolettati li ho agevolmente estratti dalla pagina iniziale del vostro sito, dove invece gli orari delle messe sono difficili da trovare, come a dire la gerarchia dei vostri interessi: prima Ai Weiwei e dopo, molto dopo, Gesù... Benedettini, portinai della profanazione, restituitemi Cristo: dove lo avete nascosto?