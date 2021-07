Lode a Giovanardi, un Giusto dei nostri tempi

Nella Bibbia, Lot si tormentava per le ignominie di Sodoma, lo stesso fa il campione di Modena per le ignominie della Sodoma occidentale. Come l'appoggio di una nota banca alle celebrazioni del Pride

“Quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie”. San Pietro, qui tu parli di Lot, che si tormentava ogni giorno per le ignominie della Sodoma biblica, ma sono parole perfette anche per Carlo Giovanardi che si tormenta ogni giorno per le ignominie della Sodoma occidentale. La Gazzetta di Modena riporta la sua ultima sacrosanta protesta: “Ho letto con stupore il comunicato di Unicredit in cui la banca si dice orgogliosa di supportare le celebrazioni del Pride. Quest’anno purtroppo alle consuete, sguaiate esibizioni si è aggiunta una blasfema parodia di Gesù Cristo, un petulante attacco alla Santa Sede e la richiesta di sdoganare in Italia, dove è giustamente reato, l’abominevole pratica dell’utero in affitto”. San Pietro, garantisci la tua protezione a questo giusto del ventunesimo secolo, a colui che non temo di definire il Lot di Modena (mentre io che non sono un Santo posso soltanto brindare alla sua salute, ovviamente con un bicchiere di Sorbara, ghiacciato).

