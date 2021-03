Com'è commovente Trieste

L'autobiografia di Diego Marani ci guida nella città celeste, la Trieste dei ricordi

Lo stato non vuole che io vada a Trieste e io ci vado con Diego Marani, leggendo “La città celeste” (La nave di Teseo). E mi commuovo più che se ci andassi di persona. Mi è sempre venuto da piangere ogni volta che mi sono approssimato alla città fatale, dove il confine comincia a stringere: tra Redipuglia e Monfalcone est. Però arrivato in centro ho sempre riacquistato la lucidità. Invece stavolta la commozione non passa, anzi aumenta pagina dopo pagina. Dunque “La città celeste” è commovente non solo perché libro ambientato nella città più commovente d’Italia: anche perché è un’autobiografia, perché parla di giovinezza, di ragazze che non sono più ragazze, di amori distrutti dal tempo, ridotti a ricordo. “Da quarant’anni non tornavo a Trieste. Il treno sferragliava incontro al sole a picco sulla scogliera davanti al paesaggio sontuoso del mare. Guardando dal finestrino la città che si avvicinava mi sono messo a piangere”.

Chi non ama Trieste fino al pianto lasci perdere e accenda pure la televisione.

