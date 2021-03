Balli latini contro la castrazione perbenista

(C. Tangana in concerto, Madrid 2016, lapresse)

Altro che le lezioni di diversità a Buckingham Palace: lezioni di bossa nova per rimanere vivi

Disgustato dal prossimo arrivo a Buckingham Palace di un “responsabile per la diversità”, ossia di un caporale che addestri i poveri Windsor a mettersi sull’attenti di fronte alle ideologie del momento (ambientalismo, omosessualismo, razzismo antibianco…), un maschio bianco monarchico si consola con C. Tangana, giovane cantante spagnolo di grande successo e nervi evidentemente ben protesi. “Comerte entera” è la più esaltante bossa nova dai tempi di “Garota de Ipanema”, col testo che parla dell’incontenibile voglia di prenderla e mangiarla, la donna. Perché “no puedo más que pensar / en tu culo al pasar”. “Hong Kong” è un rock pieno di fumo, alcol, parolacce, ragazze, cantato insieme a un cantante argentino noto in Spagna per l’audace sostegno alla corrida. Due canzoni fantastiche e due video ancora meglio: virilità, femminilità, libertà.

