Che fatica il ritorno alle origini

Il 2020 ha mostrato cosa può fare lo Stato moderno alla libertà e cosa può fare la Chiesa moderna alla verità. Ma soprattutto che non è divertente, in mancanza di foglie, rivolgersi alle radici

Pubblicità

Te Deum laudamus. Il 2020 è stato l’anno in cui, un brutto giorno di marzo, ho scoperto che cosa può fare lo Stato moderno (lo Stato guidato dalla Tecnica) alla libertà, e un brutto giorno di ottobre ho scoperto che cosa può fare la Chiesa moderna (la Chiesa guidata dall’Apostasia) alla verità. Dopo il dpcm 9.3.2020 e la “Fratelli tutti” forte è stata la tentazione di divenire apolide e aconfessionale, poi ho capito che bisognava tornare all’origine, cioè alla lingua e alla Bibbia. Ma che fatica. Non è divertente, in mancanza di foglie, rivolgersi alle radici. Che prima o poi ributteranno, spero. Ma intanto campa cavallo… “Degnati oggi, Signore, / di custodirci senza peccato”. Mio peccato peculiare è l’accidia, la tendenza all’abbandono, all’apatia. Visto che sono ancora vivo, e di ciò ti ringrazio, fa’ che sia vivo per qualcosa, Signore.

Pubblicità