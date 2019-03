La legittima difesa è evangelica

“Il Vangelo secondo Gentilini è: se entri in casa, io ti buco”. Il Vangelo di Gentilini, predicato ieri dall’ex sindaco di Treviso sul Giornale, sia riconosciuto variante ruspante ma del tutto ortodossa del Vangelo di San Tommaso d’Aquino (“Non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui”) e del Vangelo di San Bernardo di Chiaravalle (“Quando uccide un malfattore, non deve essere reputato un omicida ma, per così dire, un malicida”). Sappia, chi ostacola la riforma della legittima difesa, di non essere in comunione coi Santi, che sono stelle di Dio, indispensabile orientamento in questa notte dell’intelletto.