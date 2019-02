Tra i sostenitori e i detrattori del Papa preferisco gli amici di Cristo

Per aver detto, sarà stata la millesima volta, che non considero cattolico il tifo calcistico, e dunque anche il tifo di Papa Francesco per la squadra argentina del San Lorenzo (così come in passato il tifo sampdoriano del Cardinale Bertone), sono stato colpito da una piccola ondata di apprezzamenti da parte dei nemici del Papa. Il solito caso di eterogenesi dei fini: per criticare una faziosità sono precipitato in una faziosità ancora peggiore, per denunciare una confusione ho fatto altra confusione. I nemici del Papa hanno dalla loro il romanticismo della sconfitta ma sono partigiani all’incirca come gli amici del Papa, spesso soltanto dei pretoriani. Prego di imparare a tacere e di incontrare finalmente sul mio cammino una specie di cattolici silenziosa, poco visibile e tanto preziosa: gli amici di Cristo.