Editoriale di Conte, intervista a D'Alema. Ecco la Rinascita di Bettini

Arriva la rivista diretta dal dirigente dem. Al suo interno un approfondimento geopolitico a cura del leader del M5s. Imperdibile anche a un'intervista all'ex premier sulla Cina e il suo rapporto con l'Occidente

"È con orgoglio e tanta soddisfazione che posso annunciare che da questa mattina è online la nuova rivista Rinascita, da me diretta", scrive su Facebook Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd e direttore della rinata rivista. L'apertura "è affidata a un fondo del direttore del Comitato scientifico, Andrea Orlando, 'Contro la guerra, per una nuova coesistenza pacifica', – spiega – poi un mio articolo su 'Un'alleanza piu' larga per l'Italia', un approfondimento del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sul disordine globale e un'intervista a Massimo D'Alema per capire la Cina e il suo rapporto con l'Occidente". A ciò si aggiungono "anche tanti altri articoli e testimonianze, per arricchire il primo numero online della rivista che ha come obiettivo. Quello di essere un pungolo, un riferimento e uno stimolo per il campo largo", conclude l'esponente dem.

La presentazione ufficiale del progetto c'è stata a febbraio, nel locale vintage romano Vinile. Con lancio, aperitivo e sottoscrizione alla rivista, come scriviamo qui. Presenti all'evento, oltre a Bettini e Orlando, anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del M5s Conte e Massimo D’Alema. Fondata da Palmiro Togliatti nel 1944 a Salerno, Rinascita è stata la rivista politico-culturale del Partito comunista italiano. In origine era un mensile, dal 1962 è diventata settimanale, e dopo una sospensione di alcuni mesi tra il 1989 e il 1990, è uscita con una nuova numerazione per pochi mesi, fino alla chiusura definitiva nel 1991.

