Vannacci studia il “manuale Renzi”. L'ira del Carroccio

Il generale va contro il segretario leghista e non si perde neppure una dichiarazione dell'ex premier, secondo cui per superare Meloni occorre sgretolarla da destra. Si mimetizza in associazioni e ha truppe che le aprono a suo sostegno. Tosi, ex sindaco di Verona, venne cacciato per molto meno

Salvini faccia il Capitano: metta Vannacci a riposo. Chi è il vero colonnello di Vannacci, chi gli suggerisce la migliore strategia? Andate a rileggere le dichiarazioni di Matteo Renzi e capirete… E’ Renzi che ripete, abilissimo: “Se nasce qualcosa a destra della destra, Meloni perde le elezioni”. E’ Renzi, con la sua sapienza, che stimola Vannacci e Vannacci dicono che non si perda neppure una dichiarazione dell’ex premier. Si chiama operazione “sgretolamento”. L’idea di Renzi è che Meloni si può superare sgretolandola da destra e Vannacci sta lavorando sgretolando anche la Lega. Da vicesegretario di Salvini, Vannacci ha suggerito ai parlamentari leghisti di non votare la risoluzione sull’Ucraina (lo hanno seguito solo due deputati, Ziello e Sasso) ma conta il gesto. Se Vannacci può permettersi di andare contro il segretario, pensano in Lega, “allora tutto è concesso”.

Report ha raccontato che Vannacci si mimetizza in associazioni e che ha truppe che le aprono a suo sostegno. I leghisti ricordano che Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, per molto meno, venne cacciato dal partito. Vannacci è furbissimo. Ha capito che nel suo caso bisogna farsi espellere, provocare. Da due giorni la Lega erutta veleno per il post di Vannacci, la foto di Heinz Guderian, capo della Wehrmacht che brinda e sotto la frase: “A volte ritornano. Da oggi la Germania è impegnata sul fronte orientale a contenere i russi e su quello occidentale a contenere gli americani in Groenlandia. Dall’aldilà, il generale Heinz Guderian”… Vannacci la butta a ridere (il 25 gennaio sarà a Parma, a teatro, con Cruciani), Renzi osserva le manovre. Salvini, che aspetta? L’orgoglio rischia di finire in Groenlandia. Sotto zero.