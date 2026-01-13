Vannacci come Grillo. In attesa di fare il suo partito, si inventa il comizio a teatro (e a pagamento)

Il generale, vicesegretario della Lega, lancia il suo spettacolo al Teatro Verdi di Montecatini per parlare di remigrazione. "Riflessioni e considerazioni sul nostro presente e sul futuro che vogliamo”

Vannacci come Beppe Grillo (ma al contrario): sì dà al teatro e costa 25 euro (poltrona vip). In attesa di fare il suo partito, il vicesegretario della Lega, si inventa il comizio-spettacolo a pagamento. Si chiama “Roberto Vannacci - il mondo al contrario II- Remigrazione” e va in scena giovedì 15 marzo a Montecatini, Teatro Verdi. I biglietti si possono acquistare su Ticket One. Basta andare sulla piattaforma.

La poltronissima vip costa 25 euro mentre la poltronissima si acquista a soli 21 euro. C’è pure la locandina (sui social del generale) con tanto di invito: “Una prima originale e fuori dagli schemi, pensata per animare un pomeriggio domenicale di quasi primavera, con riflessioni e considerazioni sul nostro presente e sul futuro che vogliamo”. Da generale a scrittore, poi europarlamentare e infine attore. E’ già pronto per Sanremo. Vannacci, il valletto.