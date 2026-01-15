Il compleanno di Giorgia Meloni a Tokyo

La premier compie 49 anni e ringrazia i follower con un video sui social mentre è in missione per rafforzare i rapporti strategici dell’Italia nell’Indo-Pacifico: “Il vostro affetto fa la differenza”

"Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, i tanti messaggi, i tanti post, per l'affetto che mi è arrivato anche se sono lontana". Giorgia Meloni oggi compie 49 anni e con un video sui suoi social ringrazia così i suoi follower per gli auguri ricevuti. La premier è a Tokyo per una delle tappe della sua missione in Asia. "Vengo dall'Oman, sto andando verso la Corea del Sud, in una missione internazionale – ha spiegato – che serve a rafforzare alcuni rapporti estremamente strategici per l'Italia. Ma nonostante io sia al lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza, siete la mia forza. Grazie".

Come abbiamo scritto qui, il viaggio asiatico della premier segna il ritorno dell’Italia nell’Indo-Pacifico in un momento di forte instabilità geopolitica. A Tokyo, Meloni è chiamata soprattutto a rafforzare l’asse con la nuova premier Sanae Takaichi, sostenendo l’unità tra paesi democratici “like minded”, la libertà di navigazione e il contenimento della Cina, anche attraverso cooperazione militare e il progetto Gcap, il progetto multinazionale tra Giappone, Italia e Regno Unito per la creazione di un caccia di sesta generazione.

Nel giorno del suo compleanno, Meloni era in viaggio anche lo scorso anno. La premier si trovava ad Abu Dhabi, al summit sulla Sostenibilità, dove l'amico e presidente albanese Edi Rama l'aveva omaggiata con un foulard cantandole gli auguri davanti ai giornalisti.