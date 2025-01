Il compleanno di Giorgia Meloni ad Abu Dhabi con l'amico Edi Rama. Renzi le rovina la festa

La premier è in trasferta per il summit sulla Sostenibilità. Il primo ministro albanese le regala un foulard, siparietto con i giornalisti. Sui social c'è la corsa agli auguri di parlamentari e ministri. Bonifazi (Iv) presenta due interrogazioni sui regali ricevuti

La cifra è tonda, 48, ma non tondissima come 50. E però il compleanno della premier Giorgia Meloni diventa un piccolo grande fatto nella giornata politica odierna. La premier lo festeggia al lavoro, ad Abu Dhabi, al summit sulla Sostenibilità. Secondo la narrazione "io non mi fermo mai". Con lei in questa trasferta c'è la figlia Ginevra, forse il regalo più bello. Ecco a proposito di cadeau: Edi Rama, il premier d'Albania, amico e compagno di vacanze (ma anche del progetto per i centri di identificazione dei migranti che non si riesce a scartare). Tanti auguri, le canta Rama davanti ai giornalisti eccitati per il siparietto. E le regala un foulard, che tira fuori da un pacchetto rosso. Lei, quasi imbarazzata, lo indossa a mo' di copricapo e minimizza: "Che personaggio che sei".

Intanto a Roma, ecco gli auguri via social alla leader più potente d'Europa, almeno secondo il giornale Politico.

I parlamentari di Fratelli d'Italia fin da mezzanotte fanno a gara a pubblicare foto con la premier (il compleanno è di Meloni, certo, ma è un po' come se fosse di ciascuno di loro: rinato oggi con lei, la capa). Scene di affetto e leaderismo, niente di nuovo. Anche Antonio Tajani si aggiunge alla festa inviandole un messaggio su X, il social di Musk (a proposito, chi sa se Musk le regalerà un viaggio su Marte, come da divertente vignetta di Osho di qualche tempo fa). I parlamentari di FdI sono pronti ad autotassarsi per farle la festa con tanto di dono (a Natale le hanno fatto avere un letto per la casa nuova).

Tuttavia c'è anche chi, proprio oggi, prova a rovinare la festa a Meloni. Ed è il partito di Matteo Renzi, che proprio sabato scorso a Firenze ha spento 50 candeline. Sono state depositate oggi due interrogazioni parlamentari firmate dal deputato Iv Francesco Bonifazi e rivolte alla presidenza del Consiglio dei ministri "sui regali ricevuti dalla premier in questi anni e sull'abitazione recentemente acquistata da Giorgia Meloni". Nella prima, Bonifazi chiede di "verificare l'elenco dei regali superiori a 300 euro ricevuti dalla premier negli ultimi due anni e mezzo e di avere accesso agli atti per capire se la premier abbia restituito la differenza dei regali superiori a 300 euro che ha tenuto nella sua disponibilità". Nella seconda, il parlamentare fiorentino chiede di "conoscere se per l'abitazione della premier siano stati spesi denari pubblici e se la premier non ritenga di dover pubblicare l'elenco di tutti i fornitori, per evitare dubbi su conflitti di interesse e su eventuali regali ricevuti, superiori ai 300 euro consentiti.

Meloni, come da tradizione, quando tornerà si concederà sicuramente una cena, riservatissima e senza imbucati. E' un rito a tre che va avanti da sempre: lei, Arianna e la mamma Anna Paratore. Lontane da tutti.