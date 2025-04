Re Carlo e la regina Camilla incontrano Mattarella. Le foto della visita a Roma

Dall'arrivo al Quirinale fino al passaggio delle Frecce Tricolori e le Red arrows della Raf. La mattinata romana dei reali d'Inghilterra, in visita di stato

Arrivati a Roma Ciampino nel pomeriggio di ieri, Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono giunti al Quirinale scortati dai Corazzieri a cavallo e accolti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura. Nel Cortile d'Onore sono stati eseguiti gli inni nazionali britannico e italiano e quindi resi gli onori militari ai due Capi di Stato.

Nella terrazza del Quirinale, prima dei colloqui, Mattarella e Re Carlo hanno assistito al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori, e delle Red arrows, Pattuglia della Royal air force. Subito dopo, c'è stata la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e infine i colloqui nello Studio alla Vetrata, al termine dei quali si sono recati all'Altare della Patria per deporre una corona di fiori sulla tomba del Milite ignoto. Ad accoglierli, il ministro della Difesa Guido Crosetto, in rappresentanza del governo, insieme al capo di Stato maggiore Luciano Portolano. Nel pomeriggio è prevista una visita al Colosseo, accompagnati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, e a seguire ci sarà un incontro con la comunità britannica a Villa Wolkonsky.

Domani, mercoledì 9 aprile, alle ore 13.55, Re Carlo e la regina Camilla faranno visita al Senato della Repubblica. “Accolti all'ingresso di Palazzo Madama dal Presidente Ignazio La Russa, raggiungeranno l'Aula legislativa passando per il Cortile d'Onore e il corridoio antistante la Sala Maccari, il Salone Garibaldi, la Sala del Risorgimento e la Sala dello Struzzo”, si legge in una nota di palazzo Madama. Una volta arrivati, il presidente del Senato consegnerà loro in dono la riproduzione, con dedica, della martinella del Senato. A seguire, nelle Sala Pannini, verrà illustrata la cinquecentina ''Assertio septem sacramentorum'', e la visita avrà termine alle ore 14.25. Alle 15 invece Re Carlo terrà un discorso a Montecitorio davanti alle camere riunite, una richiesta avanzara direttamente dal massimo esponente della famiglia reale britannica. La sera è prevista una cena al Quirinale alla presenza delle più alte cariche dello stato.