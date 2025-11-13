Ora lo dice anche la Cassazione: "Catella non va arrestato". Bocciato il ricorso dei pm milanesi

Già ad agosto il tribunale del Riesame aveva revocato l'arresto dell'imprenditore al centro dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. La procura però aveva deciso di ricorrere contro quella decisione

"Manfredi Catella non va arrestato". Ora lo dice anche la Cassazione che ha respinto il ricorso della procura di Milano, confermando i provvedimenti del tribunale del Riesame che, lo scorso agosto, aveva revocato, per assenza di gravi indizi sulla presunta corruzione, gli arresti sia per l'imprenditore milanese, titolare della Coima, l'azienda al centro dell'inchiesta sull'urbanistica nel capoluogo lombardo, sia per uno dei componenti della Commissione paesaggio del Comune, Alessandro Scandurra, sia per per il patron di Bluestone, Andrea Bezziccheri, l'unico che era finito in carcere. Contro la decisione presa dal Riesame era arrivato però il ricorso della procura di Milano, ancora convinta invece che ci fossero i presupposti per gli arresti. Questa versione dei fatti però non ha convinto e giudici della Cassazione.

E d'altronde, come il Foglio aveva raccontato, già la Procura generale della Suprema Corte, in vista della dell'udienza che ha portato alla decisione di questa mattina, aveva dato il suo parere favorevole alla decisione del Riesame e contrario al ricorso della Procura. “Le risultanze in atti - scriveva il Pg della Cassazione - non dimostrano la formazione, né l’operatività di un accordo corruttivo tra Scandurra e Catella". non potendosi sostenere che "i pagamenti delle fatture da parte" di Coima "siano riconducibili ad un accordo corruttivo anziché correlate ad attività professionale effettivamente prestata da Scandurra e regolarmente contabilizzata". E infatti, anche durante l'udienza di ieri, il sostituto pg di Cassazione Cristina Marzagalli aveva chiesto di dichiarare infondati i ricorsi presentati dalla procura contro i provvedimenti del Riesame per Scandurra e Bezziccheri.