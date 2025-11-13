Leggi il foglio

Nominata la Commissione per il concorsone Rai. Tra i membri anche Incoronata Boccia

Oltre alla direttrice dell'ufficio stampa Rai, ci saranno anche Roberta Serdoz e Antonella Armentano (membro supplente). Il presidente sarà Antonello Casarin. Il più grande concorso degli ultimi anni è un modo per sanare la posizione dei collaboratori precari

E' stata nominata la Commissione esaminatrice per la selezione riservata ai giornalisti professionisti che lavoreranno per la Rai. Come abbiamo scritto sul Foglio, è presente anche Incoronata Boccia, ex vicedirettrice del Tg1, ora direttrice dell’ufficio stampa Rai. La sindacalista, tra i fondatori dell'Unirai, il sindacato di destra, non è stata nominata presidente - quel ruolo è andato all’ex direttore del Tgr Alessandro Casarin - ma membro della Commissione, assieme a Roberta Serdoz, vicedirettrice del Tgr (di area centrosinistra) e con Antonella Armentano come membro supplente. Il concorso "riservato", che sarà il più grande degli ultimi anni, è un modo per sanare la posizione dei collaboratori precari.

 

I candidati sono meno di 250, ma non ci sarà una prova scritta, e dai 200 che accederanno all'orale saranno individuati 127 giornalisti, che nel bando vengono chiamate “risorse”. I primi sette classificati potranno restare nei programmi nazionali, mentre i restanti, dopo aver indicato tre preferenze, andranno nelle sedi regionali a discrezione dell’azienda. Tra i candidati ci sono alcune firme del giornalismo, tra le quali Angela Mauro, inviata speciale dell’Huffington Post, e Roberto Poletti, biografo di Salvini, e volto di 4 di sera (Mediaset). C’è anche il capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida.

