Chiuso l'accordo del centrodestra per le regionali. I candidati sono Stefani, Cirielli e Lobuono

Ufficializzate le candidature: per il dopo Zaia c'è il segretario regionale del Carroccio, mentre in Campania correrà il viceministro di FdI. In Puglia, infine, tocca all'ex presidente della Fiera del Levante. Salvini: "Il candidato presidente in Lombardia non è legato al Veneto"

Alla fine l'accordo tra FdI, Lega e Forza Italia è stato trovato. Il centrodestra ha scelto i suoi candidati. "A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio - recita la nota con la quale è stata comunicata la notizia - i leader del centrodestra sì sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali". In Veneto, per il dopo Zaia, correrrà il leghista Alberto Stefani. In Campania, come preannunciato ieri, a sfidare Roberto Fico sarà il viceministro degli Esteri di FdI Edmondo Cirielli, mentre in Puglia contro Antonio Decaro correrà il civico Luigi Lobuono, manager ed ex presidente della Fiera del Levante.





Poco dopo Matteo Salvini ha chiarito le scelte dei candidati per questa tornata non influiranno sulle altre partite regionali dei prossimi anni: “Il candidato presidente in Lombardia non è legato al Veneto. Sarà annunciato al momento opportuno, riconoscendo il diritto di individuare il candidato presidente, da scegliere con la coalizione, al partito con il più recente maggior peso elettorale in Lombardia precedente le elezioni”.