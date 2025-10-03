La scritta monca del Pd sul Pirellone

Scrivere “Free Gaza” senza Hamas è grave. Dimenticare i Bibas fu osceno

Sconcerta che dopo mesi di silenzio sul genocidio” eccetera, “nelle ore drammatiche dell’abbordaggio della Flotilla” eccetera, “il presidente Fontana prenda la parola per attaccarci per avere proiettato la scritta ‘Free Gaza’ sul Pirellone. Azione che io rivendico, come atto di disobbedienza, assolutamente non violento e pacifico”. E’ sconcertato Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Regione Lombardia del Pd, partito di suo molto più sconcertante, spaccato com’è tra chi vorrebbe dire “nì” al piano di pace e chi preferisce premiare Albanese. A Milano, sul Pirellone sede del Consiglio regionale, il Pd mercoledì sera ha proiettato la sua scritta senza autorizzazioni né concordandola con gli altri gruppi. Fontana è stato come al solito garbato nel commento: “Diciamo che c’è stato un passo avanti: anziché distruggere e imbrattare, in questo caso hanno commesso una illegalità senza creare danni”. Più diretto Christian Garavaglia, capogruppo di Fdi: “Atti di strumentalizzazione politica che finiscono per schierarsi di fatto con Hamas”. Ma Majorino rivendica, e un gesto pur irrituale di adesione alla propria causa non si nega a nessuno.

Non è questo il punto. Sono altre due le cose gravi che quella scritta “Free Gaza” mette in evidenza e chiamano in causa il partito di Elly Schlein. La prima, che quella scritta è monca e reticente. Avrebbero dovuto avere la decenza di scrivere “Free Gaza from Hamas”. O almeno di chiedere, assieme alla “libertà” di Gaza, quella degli ostaggi nelle mani dei carnefici. La seconda è l’ipocrisia che – limitandosi a Milano – il Pd e la varia sinistra cittadina ha dimostrato in passato. Uno su tutti, il caso scandaloso accaduto nel febbraio scorso, quando la maggioranza di palazzo Marino, sindaco Sala in testa, rifiutò di illuminare simbolicamente Palazzo Marino per i due bambini Ariel e Kfir Bibas, uccisi durante la prigionia a Gaza. Disse Sala: “Ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare il Comune”. Ma i bambini trucidati da Free Gaza, no. La deriva antisemita è in agguato anche dentro il Pd.